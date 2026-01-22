İstanbul'da eylemde gözaltına alınan Fransız gazeteci serbest bırakıldı

DEM Parti’nin İstanbul Sancaktepe’deki 19 Ocak'ta düzenlenen eylemini takip ederken gözaltına alınan Fransız gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakıldı.

Gözaltı sürecini takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Ouest France ve Courrier International gibi Fransız yayın organları, gazetecinin dün akşam (21 Ocak Çarşamba günü) serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazeteci Boukandoura, Arnavutköy Sınır Dışı Etme Merkezi'nde tutuluyordu ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyaydı.

MLSA, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fransız gazeteci Raphaël Boukandoura, 19 Ocak’ta İstanbul Sancaktepe’de bir basın açıklamasını takip ettiği sırada gözaltına alındıktan sonra Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında tutuluyordu. MLSA Hukuk Birimi’nin idari gözetim ve sınır dışı kararına karşı yaptığı itirazların ardından Boukandoura serbest bırakıldı" dedi.