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İstanbul'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Kartal’da bir yolcu minibüsü alev alev yandı. Minibüste bulunan 20 kişi yangından önce tahliye edilirken, yanan minibüs ise küle döndü.

Haber Merkezi
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İstanbul'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
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Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan 34 M 1070 plakalı yolcu minibüsünden Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan 20 yolcuyu tahliye etti. Alevlerin yükseldiği yangında ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Minibüste 20 yolcu vardı

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati Demirci, “Arıza nedeniyle bir anda yangın çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu” dedi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yanan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

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