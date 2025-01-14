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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 40 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 40 zanlı yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada 50 şüpheli hakkında; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık aranma kayıtları bulunduğu ve örgüt mensubu şahıslarla yoğun irtibat kayıtları bulunduğu belirlendi.

40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Aralarında 2 aktif astsubay, 10 aktif polis memuru, 3 ihraç polis memuru, 2 aktif araştırma görevlisi, 1 aktif icra müdürü, 1 Ticaret Bakanlığı aktif müfettiş yardımcısı, 1 aktif öğretmen, 1 aktif doktor, 1 emekli polis memuru ve kapatılan eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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