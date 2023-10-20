İstanbul'da FETÖ operasyonu
FETÖ'ye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait gaybubet evlerinde kaldığı değerlendirilen 24 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Polis ekiplerinin diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.