  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldı
Takip Et

İstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldı

İstanbul Valiliği ve AKOM’un şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kentte poyraz etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle ağaç devrilme riski bulunan Gülhane Parkı, geçici olarak ziyarete kapatıldı. Parka gelen ziyaretçiler içeri alınmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldı
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor

AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Park girişleri kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı’nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Donald Trump: Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdıkDonald Trump: Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdıkDünya
Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!Gündem

 

Gündem
Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!
Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!
Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!
Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!
Trafikte hız sınırları değişiyor: Erdoğan imzaladı!
Trafikte hız sınırları değişiyor: Erdoğan imzaladı!
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da AK Parti'ye mi geçiyor? Ahmet Aras sessizliğini bozdu
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da AK Parti'ye mi geçiyor? Ahmet Aras sessizliğini bozdu
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda av yasağı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda av yasağı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak