İstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor

AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Park girişleri kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı’nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.