İstanbul’da fırtına: İniş yapamayan uçaklar havada tur attı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarısının ardından özellikle kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkisini gösteremeye başladı.

İstanbul’un kuzeyinde etkili olan rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu