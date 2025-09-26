  1. Ekonomim
İstanbul'da fırtına! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapmış, İstanbul dahil 11 il için sarı kod verilmişti. Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Yolcuların gemi içerisinde ayakta durmakta zorluk çekti.

İstanbul'da fırtına! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Deniz otobüsü seferleri iptal olunca arabalı feribot hattında yer kalmadı.

Fırtına uyarısı yapılmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul dahil 11 il için sarı kod verilmişti.

İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Marmara Denizinde de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal edilen bazı seferler nedeniyle Yenikapı - Yalova arabalı feribot hattında yoğunluk oluştu.

Yolcular ayakta durmakta zorlandı

Öte yandan, arabalı feribot hattında yolcuların gemi içerisinde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

