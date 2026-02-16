  1. Ekonomim
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri devrildi. Silivri'de ise lodos nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların boyu mendirekleri aştı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcular rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutundu.

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, havalimanında yolcular reklam panolarına tutundu (Video)
İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi.

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, havalimanında yolcular reklam panolarına tutundu (Video) - Resim : 1

Arnavutköy'de ise inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü. Düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, havalimanında yolcular reklam panolarına tutundu (Video) - Resim : 2

Ayrıca bir binanın önünde bulunan ahşap dolap, rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtına İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu.

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, havalimanında yolcular reklam panolarına tutundu (Video) - Resim : 3

Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Silivri'de dalgalar mendirekleri aştı

Fırtına Marmara Denizi'nde de etkili oldu. Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı.

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, havalimanında yolcular reklam panolarına tutundu (Video) - Resim : 4

Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.