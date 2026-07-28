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İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, forex dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla Şişli ilçesinde operasyon yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlarda, yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen 54 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yürütülen operasyonla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

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