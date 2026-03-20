İstanbul'da futbolcu öldürüldü: Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda içerisinde rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kundakçı (21) hayatını kaybetti.

"Futbolcumuz silahlı saldırıda öldü"

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay’ın ifadesine başvuruldu. Habertürk'te yer alan habere göre yapılan çalışmalarda cinayeti Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre yeni sevgili olaydan sonra kaçtı. Derinleşen soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığı basına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.