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İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Avcılar'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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