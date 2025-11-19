İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Tüm işletmelere ses ve görüntü kaydı şartı geldi

İstanbul Valiliği, Böcek Ailesi'nin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından denetimleri sıklaştırma kararı aldı.

İstanbul’da halkın sağlıklı gıdaya erişimi ve halk sağlığının korunması için uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.

24 saat denetim

İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında düzenlenen Gıda Güvenliği Toplantısı’nda İstanbul'da gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, alınan önlemler ve denetimler değerlendirildi.

Toplantıda şu kararlar alındı:

• İstanbul’da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak.

• Gıda satışı yapan işletmelerden istenen “satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı titizlikle uygulanacak.

• Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

• İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek.

• İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

• Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

• İlaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

• Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacak.

Ne oldu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da Bezmi Alem Vakıf Üniversiresi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Daha sonra ise anne ve baba da hayatını kaybetti.