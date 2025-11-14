İstanbul’da gıda zehirlenmesi faciası: Ailenin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay, önceki gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ailenin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye gelen Böcek ailesinin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde anne Çiğdem Böcek, baba Servet böcek ve 2 çocuğuyla birlikte hastaneye girdikleri, daha sonra babanın telefonda konuştuğu, anne ve çocukların oturma alanında bekledikleri görülüyor.

Ne olmuştu?

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Alman vatandaşı Türk ailenin 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının ölümünden sonra tedavi altındaki anne de yaşamını yitirdi. Baba ise entübe durumda. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, ailenin gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceği değerlendiriliyor.

Dört kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu:

“İstanbul’da bir otelde konaklayan 4 kişilik aileden anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği yerlerden numuneler alındı, 4 kişi gözaltına alındı. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp incelemesi sürüyor.”