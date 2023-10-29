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İstanbul’da gizemli bir dehliz keşfedildi

İstanbul’un altında daha önce bilinmeyen ve girilmeyen yeni bir dehliz keşfedildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul’da gizemli bir dehliz keşfedildi
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’un altında daha önce bilinmeyen ve girilmeyen yeni bir dehliz bulunduğunu duyurdu.

Keşfi sosyal medya hesabından paylaşan Polat, “Yine inanılmaz bir dehliz keşfettik. Size sunmak için hızla restorasyonuna devam ediyoruz. 2 ay sonra size kapılarını açacağız. İstanbul’un yeraltında kalmış, kimsenin bugüne kadar görmediği gizli mahzenlerini, İstanbul’un tarihi eserlerini teker teker İstanbul’a kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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