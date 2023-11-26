İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin Sultangazi'deki bazı adreslerde barındırıldığını belirledi.

İlçede belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, bu kişilerin yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçişleri için sevk ve organizasyonlarını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliye ayrıca toplam 269 bin 780 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, İstanbul genelinde yapılan denetimlerde 215 düzensiz göçmen yakalandı.

Söz konusu operasyonlarla denetimler sırasında yakalanan 262 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.