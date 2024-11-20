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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı

İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 74 yasadışı sığınmacı ve 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve ilçe ekipleri, göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kaçak göçmenlere yönelik 18 Kasım’da yürütülen çalışmalarda, pazartesi akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde tespit edilen 10 farklı adresteki şok evlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Söz konusu evlere yapılan baskınlarda 65 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Operasyonun devamında ise Gaziosmanpaşa ilçesinde 10 mobil göç aracı, 165 polis, 23 göç uzmanı ile yapılan düzensiz göçmen uygulamasında, 504 yabancı kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 9 düzensiz göçmen daha yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İnsan kaçakçılığı yapan 2 organizatörün emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, yakalanan kaçak göçmenler için sınır dışı işleminin başlatıldığı bildirildi.

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