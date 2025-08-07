  1. Ekonomim
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu! Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

 Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazıları yağmur altında yürümeyi tercih etti.

Bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

