  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da ışık kümesi görüntülendi
Takip Et

İstanbul'da ışık kümesi görüntülendi

İstanbul'un pek çok noktasında vatandaşlar, gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da ışık kümesi görüntülendi
Takip Et

Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi. Diğer taraftan söz konusu ışık kümesi, Yalova, Sakarya, Bursa gibi çevre illerden de görüldü.

İstanbul'da vatandaşlar tarafından kameraya alınan anlar şöyle görüntülendi:

Türksat 6A için geri sayım: Türkiye'nin "uzay vatan"daki gücü pekişecekTürksat 6A için geri sayım: Türkiye'nin "uzay vatan"daki gücü pekişecekTeknoloji

 

Mars'ta heyecanlandıran keşif: 60 olimpik havuz büyüklüğünde donmuş su bulunduMars'ta heyecanlandıran keşif: 60 olimpik havuz büyüklüğünde donmuş su bulunduDünya

 