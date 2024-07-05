İstanbul'da ışık kümesi görüntülendi
İstanbul'un pek çok noktasında vatandaşlar, gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini cep telefonlarıyla kaydetti.
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Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.
Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi. Diğer taraftan söz konusu ışık kümesi, Yalova, Sakarya, Bursa gibi çevre illerden de görüldü.
İstanbul'da vatandaşlar tarafından kameraya alınan anlar şöyle görüntülendi: