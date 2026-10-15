İstanbul'da gökten su boşaldı! İşte yağışın rekor kırdığı ilçeler

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde son derece yüksek miktarlara ulaştı. 24 saatlik istasyon ölçümleri, yağışın özellikle kentin kuzey kesimlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Verilere göre İstanbul'da en fazla yağış Beykoz'da kaydedildi. İlçede 24 saatte metrekareye 264,5 kilogram yağış düşerken, Eyüpsultan 210,3 kilogramla ikinci, Sarıyer ise 198 kilogramla üçüncü sırada yer aldı.

Beykoz'da metrekareye 264,5 kilogram yağış

Beykoz'da ölçülen 264,5 kilogramlık yağış, bir metrekarelik alana 24 saat içinde yaklaşık 264,5 litre su düşmesi anlamına geliyor.

Eyüpsultan'da metrekareye 210,3 kilogram, Sarıyer'de ise 198 kilogram yağış kaydedildi. Sarıyer'in İTÜ Maslak istasyonunda ölçülen yağış miktarı 175,2 kilogram oldu.

Şişli'de 141 kilogram, Büyükçekmece'de 130,5 kilogram, Sarıyer'deki Yavuz Sultan Selim Köprüsü istasyonunda ise 128,1 kilogram yağış ölçüldü.

İstanbul Havalimanı'nda 115 kilogram, Üsküdar'da 104,2 kilogram yağış kaydedildi.

Tuzla ile Beykoz arasında 10 kattan fazla fark

Yağışın kent genelinde eşit dağılmadığı görüldü. Beykoz'da metrekareye 264,5 kilogram yağış düşerken, Tuzla'da bu miktar yalnızca 25 kilogram oldu.

Böylece iki ölçüm noktası arasındaki yağış farkı 239,5 kilograma ulaştı. Beykoz'daki yağış miktarı, Tuzla'dakinin yaklaşık 10,6 katı olarak hesaplandı.

Silivri'de 33,2 kilogram, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 40,5 kilogram, Florya'da ise 61 kilogram yağış kaydedildi.

İşte İstanbul'da 24 saatte düşen yağış miktarları

Sıra İlçe / ölçüm istasyonu Yağış (kg/m²) 1 Beykoz 264,5 2 Eyüpsultan 210,3 3 Sarıyer 198,0 4 Sarıyer (İTÜ Maslak) 175,2 5 Şişli 141,0 6 Büyükçekmece 130,5 7 Sarıyer (YSS Köprüsü) 128,1 8 İstanbul Havalimanı 115,0 9 Üsküdar 104,2 10 Ümraniye 95,8 11 Çekmeköy (Ömerli) 94,5 12 Şile 84,2 13 Çatalca 80,0 14 Kadıköy (Göztepe) 74,5 15 Sancaktepe 72,0 16 Kartal (Aydos) 69,4 17 Florya 61,0 18 Sabiha Gökçen Havalimanı 40,5 19 Silivri 33,2 20 Tuzla 25,0

Selin bilançosu: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da şiddetli yağışın bilançosu da ağır oldu. Fatih ve Sarıyer'de yaşanan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti.

Fatih'teki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde ise sel sularından geçerek yolun karşısına ulaşmaya çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan S.Y. de yaşamını yitirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıkladığı verilere göre 14 Ekim'de saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı.

Yağış nedeniyle 1277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma olayı bildirildi. Ayrıca 808 konut, 280 iş yeri ve 76 araçla ilgili ihbar kayıtlara geçti. Kent genelinde 13 ağaç devrilmesi ve iki çatı uçması olayı yaşandı.

Özellikle Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde bazı araçlar sel sularıyla sürüklenirken, suyla dolan cadde ve alt geçitlerde ulaşım aksadı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların 8 bin personel ve 2 bin araç ile iş makinesiyle sahada görev yaptığı bildirildi.