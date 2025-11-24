  1. Ekonomim
  3. İstanbul'da gökyüzünde beliren gizemli cisim heyecana yarattı
İstanbul semalarında gece yarısı beliren nedeni bilinmeyen bir ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi,

Olay, gece saatlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede gözlendi. Gökyüzünde aniden beliren parlak bir ışığın hareket ederek kısa süre sonra kaybolduğu anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da gökyüzünde beliren gizemli cisim heyecana yarattı - Resim : 1Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı. Meteor ya da göktaşı olabileceği yönünde yorum yapan vatandaşlar, yaşanan olayın ne olduğuna dair merak içinde kaldı. Görüntülerin meteor mu yoksa başka bir gök olayı mı olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

