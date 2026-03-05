İstanbul'da gözaltında darp iddiası: Başsavcılık harekete geçti
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de uyuşturucu ticareti şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları üzerine adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 3 Mart'ta Kadıköy'de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan M.A.E.Ş'nin, gözaltında bulunduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin adli sürecin titizlikle yürütüldüğü, gerekli tüm inceleme, araştırma ve delil toplama faaliyetlerinin ise sürdüğü kaydedildi.