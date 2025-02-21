İstanbul'da hafta sonu kurs ve sınavlara ara verildi! Vali Davut Gül duyurdu

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini belirterek kursların yapılmayacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı

Gül, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.