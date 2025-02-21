  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da hafta sonu kurs ve sınavlara ara verildi! Vali Davut Gül duyurdu
Takip Et

İstanbul'da hafta sonu kurs ve sınavlara ara verildi! Vali Davut Gül duyurdu

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu kursların ve sınavların kar yağışı nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da hafta sonu kurs ve sınavlara ara verildi! Vali Davut Gül duyurdu
Takip Et

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini belirterek kursların yapılmayacağını duyurdu.

 İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı

Gül, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Tüm vapur seferleri iptal edildiİstanbul'da ulaşıma kar engeli! Tüm vapur seferleri iptal edildiGündem
Gündem
İmamoğlu'nun adaylığı için imza veren vekil sayısı belli oldu
İmamoğlu'nun adaylığı için imza veren vekil sayısı belli oldu
Çarşı Grubu maydanozlu paylaşım yapıp Galatasaray’ı etiketledi
Çarşı Grubu maydanozlu paylaşım yapıp Galatasaray’ı etiketledi
Döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında MASAK adım adım iz sürdü
Döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında MASAK adım adım iz sürdü
Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni uçuş azaltma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni uçuş azaltma kararı
Maydonoz Döner'in 'RTB' taktiği ortaya çıktı: Referans yoksa izin yok!
Maydonoz Döner'in 'RTB' taktiği ortaya çıktı: Referans yoksa izin yok!