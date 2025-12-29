  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Takip Et

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 08.00 itibariyla yoğunluk yüzde 60'a çıktı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk saat 08.30 itibariyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Takip Et

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu İstanbul'da saat 08.00 itibariyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

08.30 'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıkarken Kozyatağı D-100 Karayolu'nda sürücüler yoğunluk nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kar yağışı eğitimi vurdu! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte eğitime ara verilen iller...Kar yağışı eğitimi vurdu! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte eğitime ara verilen iller...Gündem
Jeopolitik gerilim azaldı, altın ve gümüş fiyatları geri çekildiJeopolitik gerilim azaldı, altın ve gümüş fiyatları geri çekildiEkonomi
DEAŞ operasyonunda çatışma! 8 polis yaralandı, operasyon sürüyorSon dakika... DEAŞ operasyonunda çatışma! 7 polis yaralandı, operasyon sürüyorGündem
Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem

 