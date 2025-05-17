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İstanbul’da halk otobüsleri kontak kapatıyor

İstanbul’da halk otobüsleri ödeme taahhütlüne rağmen paralarını almadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs’tan itibaren kontak kapatacak.

Haber Merkezi
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İstanbul’da halk otobüsleri kontak kapatıyor
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren işe çıkılamayacağını açıkladı.

"Belediye ödeme yapmadı"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi” dedi.

 Halk otobüsleri çalışmayacak

Personelin maaşını ödemede zorlandıklarını dikkat çeken Ovacık, “Yapılan görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz. Bir yol haritası çizmemiz gerektiğini arkadaşlara söyledik. Herkesin fikrini aldık. Maalesef bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık. Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız” diye konuştu.

İstanbul’da 3 bin 41 otobüs kontak kapatacak

Ovacık, “3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz. Ama geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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