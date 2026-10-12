İstanbul’da hava sert değişiyor: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre hafta sonu 28 dereceye kadar yükselerek yazdan kalma günler yaşatan sıcaklıkların, salı gününden itibaren önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.
AKOM, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 8-10 derece düşerek mevsim normallerinin altına gerilemesinin beklendiğini bildirdi. Kentte kuvvetli fırtına ve sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.
Tahmine göre 13 Ekim Salı günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 14 Ekim Çarşamba günü ise fırtına ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
Haftanın devamında 15 Ekim Perşembe günü havanın parçalı bulutlu olacağı, 16 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu bir havanın etkili olacağı öngörülüyor. 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günleri ise çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava bekleniyor.