İstanbul’da hava sert değişiyor: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek

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AKOM, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 8-10 derece düşerek mevsim normallerinin altına gerilemesinin beklendiğini bildirdi. Kentte kuvvetli fırtına ve sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tahmine göre 13 Ekim Salı günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 14 Ekim Çarşamba günü ise fırtına ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Haftanın devamında 15 Ekim Perşembe günü havanın parçalı bulutlu olacağı, 16 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu bir havanın etkili olacağı öngörülüyor. 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günleri ise çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava bekleniyor.