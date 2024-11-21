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İstanbul’da hava trafiğine fırtına engeli! Bazı uçaklar pisti pas geçti

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden bu yana süren fırtına nedeniyle hava trafiği olumsuz yönde etkileniyor. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atarken, bazı uçakların pisti pas geçtiği görüldü.

Haber Merkezi
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İstanbul’da hava trafiğine fırtına engeli! Bazı uçaklar pisti pas geçti
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Meteorolojinin uyarılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hava trafiği de olumsuz etkilendi. Özellikle İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı uçaklar iniş için alçaldığı esnada havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti.

Operasyonlar sorunsuz şekilde devam ediyor

Öte yandan, İstanbul Havalimanı’nda uçakların kalkışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı operasyonların sorunsuz bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

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