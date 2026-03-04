İstanbul'da hava trafiğine sis engeli: Uçaklar iniş yapamadı

  1. Ekonomim
İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 13 uçak İstanbul Havalimanı'na, 11 uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kentte erken saatlerden itibaren görülen sis, Anadolu Yakası'ndaki hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, havada tur atıp bekledi.

Yakıt kritiğine giren 24 uçağın 13'ü İstanbul Havalimanı'na, 11'i de başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Uçakların havalimanına inişine saat 09.55'ten itibaren izin verilmeye başlandı.

Havalimanından yapılan kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi sorun yaşanmadığı öğrenildi.

