İstanbul'da her 23 dakikada bir yangın çıktı

İstanbul İtfaiyesi, 2022 yılında 6 bin 565'i hatalı, dikkatsiz kullanımdan kaynaklanan toplam 22 bin 554 yangına müdahalede bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2022 yılında, İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında "hatalı, dikkatsiz kullanım" ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 29,10'unu oluşturan 6 bin 565 yangına, söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yol açtı.

İstanbul'da, ısı kaynağının amacı dışında kullanılmasından kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde ısı kaynağının amacı dışında kullanılmasından 4 bin 984, mekanik hata, arızadan 4 bin 375, diğer nedenlerden de 2 bin 887 yangın çıktı.

Toplam 22 bin 554 yangının, 6 bin 572'si ev, 2 bin 103'ü ise iş yeri, 1797'si araç yangını oldu. Diğer yangınlar ise enerji nakil amaçlı yapılar, toplanma amaçlı yapılar ve yapısal olmayan yangınlar gibi farklı kategorilerde değerlendirildi.

İstatistiklere göre İstanbul'da her 23,18 dakikada bir yangın çıktı. İtfaiye, yangınlara ortalama 6,30 dakikada müdahale etti.

En çok Esenyurt ilçesinde itfaiye olayı yaşandı

İtfaiye, 2022 yılı boyunca yangının yanı sıra can kurtarma, sel, su baskını, güvenlik tedbirleri ve diğer konular olmak üzere toplam 81 bin 768 olaya müdahale etti.

Esenyurt 4 bin 752 olayla itfaiyenin en çok sevk edildiği ilçe oldu. Pendik 3 bin 754, Fatih 3 bin 26 olayla Esenyurt'u takip etti.

Geçen yıl en az itfaiye olayının yaşandığı ilçe ise Şile oldu. Şile'de 608, Çatalca'da 822, Adalar'da 894 itfaiye olayı yaşandı.

Ekipler, müdahale ettikleri olaylarda 9 bin 306 kişiyi kurtardı.