  3. Bursa'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Bursa'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 11.15’te bir deprem meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre büyüklüğü 3,4 olarak ölçülen sarsıntı, Deprem Ağı uygulamasında 5,6 olarak da kaydedildi. Vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta başlayan 6.1'lik depremin artçıları kabusu yaşatmaya devam ederken Bursa da bugün saat 11.15'te sallandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken derinliğinin ise 7.8 olduğunu belirtti.

Deprem Ağı uygulaması depremin büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi.

Depremin derinliği 3.1 olarak kayıtlara geçti

Kentsel dönüşüm bekleyen ve eski yapılarda oturan vatandaşlar büyük şok yaşadı. 3,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, artçıları ise halen hissediliyor.

