Bursa'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta başlayan 6.1'lik depremin artçıları kabusu yaşatmaya devam ederken Bursa da bugün saat 11.15'te sallandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken derinliğinin ise 7.8 olduğunu belirtti.

Deprem Ağı uygulaması depremin büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi.

[08:16:07 UTC] M5.6 (ön hazırlık) #deprem Türkiye'nın #Bursa kentinden 22 km uzaklıkta tespit edildi.

Depremin derinliği 3.1 olarak kayıtlara geçti

Kentsel dönüşüm bekleyen ve eski yapılarda oturan vatandaşlar büyük şok yaşadı. 3,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, artçıları ise halen hissediliyor.