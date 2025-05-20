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İstanbul'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 23.36'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23,63 kilometre açığında oldu.

Vali Gül: Olumsuz bir durum tespit edilmedi

 İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremle ilgili "M4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok." değerlendirmesini yaptı. 

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