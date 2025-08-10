  1. Ekonomim
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

Bakan Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği: Olumsuz bir durum yok 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Balıkesir’in Sındırgı İlçesi’nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır." denildi. 

