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İstanbul’da horoz dövüşü baskını: 21 kişiye ceza yağdı

İstanbul Beykoz’da metruk bir binada horoz dövüşü ve kumar oynatan 21 kişi, polis baskınıyla suçüstü yakalandı. 194 bin 187 lira idari ceza kesilen şüphelilerden 3’üne adli işlem başlatılırken 3 horoz ve 10 bin liraya el konuldu.

Haber Merkezi
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İstanbul’da horoz dövüşü baskını: 21 kişiye ceza yağdı
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Beykoz'da metruk bir binada horoz dövüşü yaptırdığı tespit eden 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza kesildi.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan metruk binada horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

3 horoz ve paralara el konuldu

Baskında 21 kişi gözaltına alınırken, 3 horoz ile ele geçirilen 10 bin lira muhafaza altına alındı.

 21 kişiye 194 bin 187 lira ceza uygulandı

Horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadıkları belirlenen 21 kişiye, toplam 194 bin 187 lira idari para cezası uygulandı.

 Bina sahibine adli işlem yapıldı

Metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından, organizasyonu sağladıkları tespit edilen S.B. ve K.C'ye de "5199 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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