İstanbul'da huzur İstanbul uygulaması: 399 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 399 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulama, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Denetimlerde şehrin birçok noktasında güvenlik güçleri tarafından kimlik kontrolleri ve araç aramaları yapıldı. Operasyon kapsamında aranan şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

817 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda, saat 20.00-22.00'de 215 noktada 1367 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmaları polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destekledi. Uygulamanın ikinci aşamasında, saat 22.00-23.59 arasında 1334 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetlemeler yapıldı.

Toplam 338 bin 380 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 399 şüphelinin de bulunduğu toplam 817 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 14 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, kurusıkı tabanca, 65 fişek, 1,6 kilogram uyuşturucu, 1050 sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 194 lira ele geçirildi.