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İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulaması: 677 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 271 şüphelinin de aralarında bulunduğu 677 kişi yakalandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulaması: 677 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 222 noktada 1667 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1576 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 373 bin 978 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 271 şüphelinin de aralarında bulunduğu 677 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 74 fişek, 2166 gram uyuşturucu madde, 1435 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ekiplerce 491 umuma açık iş yeri denetlenirken, 16 iş yerine idari işlem yapıldı. 43 kişiye 58 bin 535 lira para cezası uygulandı, 37 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 48 bin 205 araç ve 4130 motosiklet kontrol edildi. 2396 araç ve motosiklet ile 34 sürücüye işlem uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 945 bin 913 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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