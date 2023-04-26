İstanbul'da iki geceye dikkat: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da yaşayanları uyararak, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım.” ifadelerini kullandı.