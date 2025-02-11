Eğitime kar engeli: İstanbul'da yedi ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da bazı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kent genelinde yapılan uyarıların ardından, özellikle İstanbul'un kuzey kesimleri geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan kar nedeniyle Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de etkili olan kar, yol kenarları ile park halindeki araçların üstünü beyaza bürüdü. Büyükçekmece'deki Alkent 2000 Mahallesi'nde kar nedeniyle bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı.

Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgelerinde yollar karla kaplandı. Sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Gelişmelerin ardından Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Beykoz ve Beylikdüzü ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.