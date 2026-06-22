İstanbul'da iki ilçedeki bazı mahallelere 14 saat su verilemeyecek
İSKİ, Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde yarın 14 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, yarın saat 14:00'te başlayacak ve çarşamba günü saat 04:00'e kadar sürecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.
Bu kapsamda, yarın saat 14:00 ile çarşamba günü saat 04:00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."