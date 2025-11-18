  1. Ekonomim
İstanbul’da IŞİD operasyonu: Örgüte para transferi yapan altı şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda altı kişi IŞİD'e para transferi iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD'le bağlantılı olduğu iddiasıyla altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerin IŞİD kapsamında işlem görmüş kişilerle "para transferi gerçekleştirdiği" iddia edildi.

WhatsApp üzerinden para transferi

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın “illegal para transferi” konulu yazısı ve iltisaklı kurumdan alınan bilgi iletimlerinde çatışma bölgeleriyle illegal olarak para transferi gerçekleştiren İKRA isimli bir WhatsApp grubunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu WhatsApp grubunda yer alan şahıslara yönelik MASAK Başkanlığından alınan veriler üzerinde yapılan inceleme sonucunda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında işlem görmüş şahıslarla çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği ve şüpheli para transferlerine karıştığı tespit edilen toplam altı şüpheli belirlenmiştir.

Bu şüphelilere yönelik olarak ilimizde bulunan toplam altı adrese 18 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış; yapılan aramalar neticesinde çok sayıda örgütsel dokümana el konulmuştur."

