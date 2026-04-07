İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: İki polis yaralı, teröristlerden biri öldürüldü (Video)

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınından silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

İstanbul ve Ankara’da İsrailli diplomat yok

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde meydana gelen çatışma ile ilgili kaynaklar, şu anda Türkiye’de (İstanbul Başkansolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği) İsrailli diplomatın bulunmadığını bildirdiler.

Bakan Gürlek: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili bir başsavcı ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu olay ile ilgili derhal soruşturma başlatıldığını dile getirerek, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Vali Gül: Teröristlerden birisi öldürüldü

İstanbul Valisi Davut Gül, Levent'teki Yapı Kredi Plaza önünde güvenlik tedbiri alan polislere yönelik silahlı saldırı meydana geldiğini belirterek, "Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." dedi.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi'nin önünde olan bu olayı tüm yönleriyle emniyetimiz çalışmaya başladı. Sizleri de bilgilendireceğiz. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı da etkisiz hale getirildi. Burası zaten ana yol, dolayısıyla da her gün binlerce, on binlerce aracın geçtiği bir yer. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları, tabancaları var."

Bakan Çiftçi duyurdu: Teröristlerin kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

Teröristlerin İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmişti. Kullandıkları beyaz renkli otomobil polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Çatışma işle ilgili İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Açıklama şu bilgilere yer verildi:

"Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup, yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır."

Saldırıyla ilgili 2 gözaltı

Olayın tüm boyutları detaylı bir şekilde incelenirken, saldırıyla bağlantılı olduğu kaydedilen 2 şüpheli ise olay yerine yakın bir bölgede gözaltına alındı.

RTÜK'ten İsrail Konsolosluğu önündeki olaylara ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin, "Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur" açıklaması yaptı.

İletişim Başkanı Duran'dan saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da polislerle silahlı çatışmaya giren 3 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı müdahalesinin olası daha büyük bir tehdidin önüne geçtiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor, milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum.

Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."