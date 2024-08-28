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İstanbul'da jet sesleri korkuttu! Sesler nereden geliyor?

İstanbul semalarında bugün duyulan ve endişeye neden olan jet seslerinin neyden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da jet sesleri korkuttu! Sesler nereden geliyor?
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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Yenikapı'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Gösteri öncesi Solo Türk'ün İstanbul semalarında çıkardığı sesler, 30 Ağustos etkinlikleri öncesi prova uçuşundan kaynaklandığı öğrenildi.

Yapılacak uçuşlar

Solo Türk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gösteri uçuşu programı şöyle:

Çevre tanıma uçuşu:

Tarih: 28 Ağustos 2024 Çarşamba
Saat: 10.30
Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul

Prova uçuşu:

Tarih: 28 Ağustos 2024 Çarşamba
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul

Gösteri uçuşu:

Tarih: 30 Ağustos 2024 Cuma
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul

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