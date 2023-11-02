İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Evleri kiralayanlara rekor ceza

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma yaptığı bildirildi..

Polis güçleri, kent genelinde belirlenen 41 evde yasa dışı yollarla ülkeye gelen kişilerin barındığı tespit edildi. Tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi. Baskınlarda çoğunluğu Orta Doğu ve Asya kökenli 318 yasa dışı sığınmacı yakalandı. Söz konusu kaçak göçmenin barınmasına imkan sağladığı belirlenen 41 ev sahibi hakkında barındırdığı kişi başı 5 bin 740 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 825 bin 320 TL para cezası uygulandı. Kaçak göçmenlere kiraya verilen şok evleri mühürlenirken, yakalanan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 79-1/a “Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkân sağlamak” maddesinden 5 ile 8 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmalarının önünü açan adli işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama ve denetimler yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, 452 polis ve Göç Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarının kontrol edildiğini bildirdi. Yerlikaya, yakalanan 512 düzensiz göçmenden 318’inin kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandığını, göçmenlerin kaçak olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine de para cezası uygulanarak, evlerin mühürlendiğini belirtti. Düzensiz göçmenleri ülkelerine geri göndermek için işlem başlatıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını vurguladı.