  3. İstanbul'da kanlı gece: Sokakta yürüyen 3 kişi öldürüldü
İstanbul'da kanlı gece: Sokakta yürüyen 3 kişi öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Abdurrahmangazi Mahallesi, Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Bir kişi gözaltında

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

