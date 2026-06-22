Sosyal medyada 'kapalılar imha edilsin' diyen kadın tutuklandı

Metroda başörtülü bir kadına yönelik “Her tarafından cahillik akıyor, mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin” ifadelerini kullanan Hatice Ö. hakkında sosyal medyada büyük tepki oluştu. Hakaret içerikli paylaşımın ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Hatice Ö. savcılık tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması istemişti. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Hatice Ö.'nün tutuklanmasına karar verildi.