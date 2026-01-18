  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da kar manzaraları: Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Takip Et

İstanbul’da kar manzaraları: Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul’da günlerdir beklenen soğuk hava dalgası, gece saatlerinde etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın görüntüleri, Anadolu Yakası’nın simgelerinden biri olan Çamlıca Tepesi’nden kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da kar manzaraları: Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Takip Et

Gece yarısından itibaren başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbullular güne beyaz bir sürprizle uyanırken, Çamlıca’daki ağaçlar ve sosyal tesisler kısa sürede karla kaplandı.

İstanbul’da kar manzaraları: Çamlıca Tepesi beyaza büründü - Resim : 1

Kar yağmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Cihan Çalış, "Beklediğimiz kar geldi çok şükür. Çok mutluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun hamdolsun. Bu sevinçten şu saatte ayaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun varlığınız daim olsun" dedi.

Benzine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 18 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 18 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Ocak 2026 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Ocak 2026 güncel altın satış fiyatları)Finans
Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 11 yaralıKuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 11 yaralıGündem

 