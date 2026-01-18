İstanbul’da kar manzaraları: Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Gece yarısından itibaren başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbullular güne beyaz bir sürprizle uyanırken, Çamlıca’daki ağaçlar ve sosyal tesisler kısa sürede karla kaplandı.

Kar yağmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Cihan Çalış, "Beklediğimiz kar geldi çok şükür. Çok mutluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun hamdolsun. Bu sevinçten şu saatte ayaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun varlığınız daim olsun" dedi.