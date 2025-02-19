  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da kar yağışı: AJet de bazı seferlerini iptal etti
Takip Et

İstanbul'da kar yağışı: AJet de bazı seferlerini iptal etti

AJet, İstanbul'daki kar yağıyı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yolcular, uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol edebilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da kar yağışı: AJet de bazı seferlerini iptal etti
Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 19-21 Şubat'ta bazı uçuşlar iptal edildi. AJet de İstanbul'da etkili olan ve yarın da sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) İstanbul'da kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yönündeki dünkü kararına istinaden, yarın ve 21 Şubat Cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü (Video)İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza büründü (Video)Gündem
Üç gün süreceği beklenen kar yağışı başladı: İmamoğlu'ndan uyarılar geldiÜç gün süreceği beklenen kar yağışı başladı: İmamoğlu'ndan uyarılar geldiGündem

 

Gündem
İstanbul'da toprak kayması: Hasar gören 3 bina tahliye edildi
İstanbul'da toprak kayması: Hasar gören 3 bina tahliye edildi
SON DAKİKA... İstanbul'da kar yağışı başladı, bir ilçede okullar tatil edildi
İstanbul'da kar yağışı başladı, bir ilçede okullar tatil edildi
İstanbul Valiliği kar tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği kar tedbirlerini açıkladı
Masterchef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı
Masterchef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz!
SON DAKİKA... SON DAKİKA...
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi