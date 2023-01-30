İstanbul'da kar yağışı başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Kar yağışının şiddetini arttırması ihtimaline karşı İGA karla mücadele araçlarını apronda belirlenen alanlarda konumlandırdı.

Uçuşa hazırlanan bazı uçaklar ise buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı özel bir sıvı ile yıkandı. Kar yağışının hafif şekilde etkisini sürdürmesi nedeniyle hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.