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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul Havalimanı ve çevresinde de hafif şekilde etkili olmaya başladı.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Kar yağışının şiddetini arttırması ihtimaline karşı İGA karla mücadele araçlarını apronda belirlenen alanlarda konumlandırdı.

Uçuşa hazırlanan bazı uçaklar ise buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı özel bir sıvı ile yıkandı. Kar yağışının hafif şekilde etkisini sürdürmesi nedeniyle hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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