İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul Valiliği tarafından gün boyu yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışlarının başladığı öğrenildi. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yağan karla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

Sulu kar yağışı başladı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda, akşam saatlerinden itibaren Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Akşam saatlerinde yağış başladı.

Akşam saatlerinde rüzgar şiddetlendi

Rüzgarın da etkisiyle sıcaklığın düştüğü kentin birçok noktasında akşam saatlerinde yağış başladı. Kentin genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı. Beylikdüzü bölgesinde de sulu kar yağışı başladı.

Sağanak Anadolu yakasını vurdu

Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere bölge genelinde yağışın yoğun ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olduğu gözlendi. Sağanaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar şemsiye açarken, bazıları ise binaların altına sığındı.

Özellikle Beylikdüzü, Başakşehir gibi yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Sosyal medya üzerinden sevinçlerini ifade eden vatandaşlar, yılbaşı gecesi bembeyaz bir İstanbul hayal ettiklerini ifade ettiler.