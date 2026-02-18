İstanbul’da kar yağışı başladı (Video)

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini kar ve sulu kar yağışına bıraktı.

Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ile Arnavutköy Hadımköy'de lapa lapa yağan kar, Sultangazi ve Bağcılar'da sulu kar şeklinde aralıklarla devam ediyor.

Taksim'de kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.