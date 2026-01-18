İstanbul’da kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla etkisini sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

Kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü

Esenler Otogar mevkiinde, üst geçitlere hafif kar yağdığı görüldü. İstanbul’da kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor. Bahçelievler’in Yenibosna mevkiinde, Esenler’in Otogar mevkiinde ve Gaziosmanpaşa’da kar yağışının hızlandığı, bazı üst geçitlerin ve çatıların karla kaplandığı, lapa lapa kar yağdığı görüldü.