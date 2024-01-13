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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'daki bazı ilçelerde hafif kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı, Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla devam etti.

Haber Merkezi
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İstanbul'da kar yağışı başladı
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Hava sıcaklığının düştüğü megakentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan hafif kar yağışı, bugün de Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla devam etti.

Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da görülen yağışla, park etmiş araçlar ve yol kenarları beyaza büründü.

Kar yağışı, ana yollarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.